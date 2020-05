Spagna: Parlamento Ue, lo stato di emergenza è un'eccezione nel panorama europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha pubblicato un rapporto che confronta le misure adottate dagli stati membri per affrontare la pandemia. Il documento analizza i provvedimenti di Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Polonia e Spagna e sottolinea che, sebbene tutte le misure applicate siano simili, il caso spagnolo rappresenta un'eccezione. Questa la conclusione del rapporto del Parlamento europeo rilanciata dal quotidiano spagnolo "Abc". "Anche laddove esistono specifici meccanismi costituzionali, gli Stati membri hanno scelto di non applicarli per ragioni storiche (come nel caso della Germania) o per paura che questa misura venga percepita come troppo repressiva (Francia). A eccezione della Spagna, i paesi hanno optato per misure legislative urgenti ma ordinarie", si legge nel rapporto.(Spm)