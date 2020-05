Libia: ministero dell'Istruzione annuncia la ripresa delle scuole a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato che la ripresa parziale delle attività nelle scuole avverrà il 13 giugno. In una dichiarazione, il dicastero ha spiegato che ci sarà un comitato inter-ministeriale tra i ministeri della Sanità e dell'Istruzione per garantire un ritorno sicuro e graduale al processo educativo. Il ministero ha continuato a supervisionare direttamente la fornitura di tutto il materiale necessario per l'inizio dell'anno scolastico da mascherine a disinfettanti per la sterilizzazione. Il ministero di Tripoli ha aggiunto che se tutto andrà bene per quanto riguarda il controllo della diffusione del coronavirus, il nuovo anno scolastico inizierà pienamente il 22 novembre. (Lit)