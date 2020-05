Nepal: sessione bilancio, oggi il discorso programmatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica del Nepal, Bidhya Devi Bhandari, leggerà oggi alle camere in seduta congiunta – Camera dei rappresentanti (bassa) e Assemblea nazionale (alta) – il discorso programmatico ricevuto dal Consiglio dei ministri, presieduto dal premier Khadga Prasad Sharma Oli, in vista della presentazione della legge di bilancio, il 28 maggio. Il programma, come confermato dal portavoce del ministero delle Finanze, Uttar Kumar Khatri, sarà focalizzato sull’emergenza coronavirus: sul rafforzamento delle infrastrutture sanitarie e sul rilancio dell’economia. In particolare, conterrà misure per la creazione di nuovi posti di lavoro, per la promozione del capitale umano e per il conseguimento di obiettivi di sviluppo. (segue) (Inn)