Nepal: sessione bilancio, oggi il discorso programmatico (2)

- Il ministro delle Finanze, Yuba Raj Khatiwada, ha anticipato nei giorni scorsi che le entrate sono state duramente colpite, sia per la pandemia di coronavirus sia per l’introduzione di nuove norme doganali. Secondo Khatiwada a metà aprile è stato raccolto solo un quarto dell’obiettivo precedentemente previsto dal governo. Il titolare delle Finanze ha detto che il divario sarà colmato in parte grazie ai finanziamenti stranieri. Dall’estero sono giunti, infatti, impegni di aiuto per un totale di 150 miliardi di rupie 1,15 miliardi di euro circa) e sono attesi ulteriori impegni. Inoltre, sono state tagliate diverse voci di spese non necessarie e sono stati sospesi gli stanziamenti per i progetti e i programmi a bassa priorità, per gli acquisti di macchinari, attrezzature e terreni e per le consulenze. Nel Fondo Covid-19 sono confluiti al momento 2,2 miliardi di rupie (16,8 milioni di euro). (Inn)