Regno Unito: sindacato insegnanti minaccia azione legale per proteggere salute personale scolastico

- Il sindacato degli insegnanti britannico Nasuwt ha avvertito che gli insegnanti hanno il diritto legale di rifiutarsi di ritornare a insegnare nelle scuole dal primo di giugno se non ricevono le stesse protezioni contro il coronavirus degli altri lavoratori in prima linea. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". In una lettera rivolta alle autorità locali il sindacato ha minacciato di considerare azioni legali per tutelare gli insegnanti in merito all'obbligo di tornare a scuola a causa dei rischi per la loro salute. La lettera simboleggia una presa di posizione significativa contro la decisione del governo di riaprire le scuole elementari il primo di giugno in Inghilterra. Il sindacato Nasuwt ha espresso "preoccupazioni fondamentali" riguardo alle linee guida pubblicate dal governo, e ha affermato che le misure prese per le scuole non sono consistenti con quelle per le case di riposo e per il Sistema sanitario nazionale (Nhs). "Nasuwt ritiene che gli insegnanti e il resto del personale che lavora nelle scuole abbiano diritto alle stesse protezioni e alla certezza che la loro salute e quella dei loro alunni sia al centro di qualsiasi pianificazione per la riapertura", ha scritto il sindacato.(Rel)