Economia: Adb, coronavirus rischia di ridurre output globale del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus rischia di stroncare un decimo dell’economia globale, secondo uno studio pubblicato oggi, 15 maggio, dalla Banca per lo sviluppo asiatico (Asian Development Bank, Adb). Nel documento, la banca regionale di sviluppo con sede nelle Filippine paventa un disastro economico peggiore di quello paventato da più parti nei medi scorsi: Il virus potrebbe costare all’economia mondiale tra 5.800 e 8.800 miliardi di dollari, ovvero tra il 6,4 e il 9,7 per cento dell’output mondiale complessivo. Si tratta di perdite stimate più che doppie rispetto a quelle paventate dall’Adb lo scorso 3 aprile. Nello studio, la banca sottolinea gli effetti del blocco quasi totale degli spostamenti internazionali e degli enormi costi dei blocchi economici decretati in molti paesi per arginare la pandemia. L’Asia-Pacifico, da sola, dovrebbe rappresentare circa il 30 per cento del calo della produzione economica globale, con perdite probabili comprese tra 1.700 e 2.500 miliardi di dollari, quantomeno nello scenario che vede protrarsi la crisi per sei mesi. Tali cifre sono pari rispettivamente al 6,2 e al 9,3 per cento del prodotto interno lordo regionale. La Cina, da sola, rischia di perdere tra 1.100 e 1.600 miliardi del suo prodotto interno lordo. Il Sud-est asiatico, tra le regioni economicamente più dinamiche del globo, potrebbe perdere secondo l’Adb tra 163 e 253 miliardi di dollari. Secondo la banca, misure di stimolo monetario e fiscale sostenute potrebbero contribuire a ridurre le ricadute sull’economia globale sino al 40 per cento. (segue) (Fim)