Usa-Cina: Trump valuta offensiva contro aziende cinesi quotate

- Il presidente degli Stati Uniti e i legislatori repubblicani segnalano di essere pronti ad una offensiva contro le aziende cinesi quotate negli Usa, che hanno rifiutato a lungo di sottoporsi alla revisione contabile delle autorità Usa. Lo scrive il quotidiano “Politico”. Intervistato da “Fox News” nella giornata di ieri, 14 maggio, il presidente ha dichiarato di che sta studiando “con attenzione” l’imposizione delle norme contabili statunitensi alle aziende cinesi quotate nel paese. All’inizio di questa settimana, ricorda “Politico”, la Casa Bianca ha bloccato il piano di una agenzia Usa di investire risorse di un fondo di previdenza federale in un indice di borsa che include aziende quotate cinesi, citando, oltre ai rischi per la sicurezza nazionale, proprio la controversia relativa alla revisione contabile. La Securities and Exchange Commission, ente federale statunitense preposto alla vigilanza di borsa, si è fatto carico della questione, e i senatori Chris Van Hollen e John Kennedy, esponenti rispettivamente dei partiti Democratico e Repubblicano, hanno sponsorizzato un disegno di legge bipartisan che prevede l’espulsione dalle piazze d’affari Usa delle aziende cinesi che continuano a sottrarsi all’auditing delle autorità Usa. “La necessità di proteggere gli investitori americani è particolarmente importante in questo frangente, caratterizzato dalle ricadute economiche e dalla volatilità dei mercati causati dalla Covid-19. Tutte le aziende quotate dovrebbero rispondere alle stesse regole contabili”, ha dichiarato Van Hollen. (segue) (Nys)