Usa-Cina: Trump valuta offensiva contro aziende cinesi quotate (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha segnalato un ulteriore deterioramento delle sue relazioni con la Cina, affermando durante l’intervista di ieri con l'emittente "Fox News" che non ha alcun interesse a parlare subito con il presidente Xi Jinping, e ha fatto capire che potrebbe tagliare i legami con la seconda economia mondiale. Trump ha dichiarato di essere molto deluso dall'incapacità della Cina di contenere la pandemia, e che anche l'accordo commerciale con Pechino stipulato a gennaio è in bilico. "Non avrebbero mai dovuto lasciare che ciò accadesse", ha detto Trump. "Prima avevo fatto un ottimo accordo commerciale, adesso dico che non mi sembra lo stesso", ha aggiunto, spiegando di non avere voglia di parlare con Xi in "in questo momento". A Trump è stato chiesto anche del suggerimento di un senatore repubblicano di negare il visto agli Stati Uniti agli studenti cinesi che chiedono di studiare in materie legate alla sicurezza nazionale, come il calcolo quantistico e l'intelligenza artificiale. “Ci sono molte cose che potremmo fare. Potremmo interrompere l'intera relazione ", ha risposto il presidente. (Nys)