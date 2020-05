Vietnam: coronavirus, Hanoi conferma 24 casi importati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Vietnam hanno confermato oggi, 15 maggio, 24 nuovi casi di infezione da Covid-19, tutti riferiti a soggetti provenienti dall’estero. Si tratta in particolare di cittadini vietnamiti rimpatriati dalla Russia, e posti immediatamente in quarantena al loro rientro nel paese. Il Vietnam non segnala casi di contagio da coronavirus trasmessi localmente da 29 giorni; ad oggi i casi confermati nel paese 312, e non si conta alcun decesso, ha ricordato il ministero della Salute vietnamita. Oltre il 90 per cento dei vietnamiti affetti da coronavirus sono già guariti. (segue) (Fim)