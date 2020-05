Vietnam: coronavirus, Hanoi conferma 24 casi importati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam punta sugli investimenti esteri per difendere il proprio status di economia più dinamica del Sud-est asiatico, proprio mentre il paese emerge per primo dall’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. “Dobbiamo mobilitarci per riavviare l’economia del Vietnam in contemporanea con la revoca delle misure di distanziamento sociale, al fine di conseguire una crescita del prodotto interno lordo del 5 per cento nel 2020”, ha dichiarato il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc, sfidando le previsioni del Fondo monetario internazionale, secondo cui l’economia del Vietnam crescerà quest’anno di un più modesto 2,7 per cento. Phuc, che nel fine settimana è intervenuto alla principale conferenza aziendale mai organizzata nel paese, un evento online che ha attirato oltre 6mila partecipanti delle comunità imprenditoriali vietnamita e internazionale, ed è stato seguito in televisione da 5 milioni di persone. L’evento ha seguito l’annuncio da parte del governo vietnamita della revoca di gran parte delle restrizioni sociali ed economiche adottate in risposta all’emergenza sanitaria globale. All’evento hanno presto parte anche rappresentanti dell’Fmi, della Banca mondiale, della Banca asiatica di sviluppo (Adb), dell’Us-Asean Business Council, della Camera di commercio Usa nel Vietnam, della Camera del commercio e dell’industria della Corea del Sud, e di rappresentanti di Giappone ed Europa. La partecipazione della Cina è stata limitata e poco enfatizzata, anche a causa delle tensioni territoriali che oppongono i due paesi nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)