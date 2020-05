Vietnam: coronavirus, Hanoi conferma 24 casi importati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Vietnam crescerà soltanto del 2,7 per cento quest’anno, a causa delle ricadute globali del coronavirus, ma recupererà nel 2021, con una crescita del prodotto interno lordo nell’ordine del 7 per cento annuo. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi), che si è espresso in merito all’andamento dell’economia vietnamita oggi, 11 maggio, tramite il suo rappresentante ad Hanoi, Francois Painchaud: “Alcuni settori economici subiranno un impatto grave, specie il turismo, i trasporti e l’alberghiero”, ha dichiarato il rappresentante dell’Fmi. Secondo Painchaud, però, il paese potrà contare su una poderosa ripresa il prossimo anno, grazie alla progressiva revoca delle misure di blocco nazionale adottate dagli Stati in risposta alla crisi pandemica. Tra i fattori che consentiranno al Vietnam una ripartenza più agevole rispetto ad altre economie regionali e globali, l’Fmi cita i solidi fondamentali macroeconomici del paese, uniti agli effetti della progressiva ripresa della domanda estera e ad una politica monetaria espansiva. (segue) (Fim)