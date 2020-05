Usa: Pelosi accelera su approvazione pacchetto stimoli da 3mila miliardi alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha impresso una ulteriore accelerazione al processo di approvazione alla Camera del pacchetto di stimoli da 3mila miliardi studiato dal Partito democratico, di cui è esponente. L’approvazione del vasto provvedimento da parte della Camera a maggioranza democratica potrebbe giungere già oggi, 15 maggio, anche se il Senato a maggioranza conservatrice e la Casa Bianca hanno già definito il provvedimento “morto in partenza”. Pelosi si è detta sicura di poter giungere alla rapida approvazione del vasto disegno di legge, ma la leadership Democratica fatica ancora a convincere diversi scettici tra gli stessi ranghi del partito, specie nella sua corrente più moderata. Ad ostacolare l’approvazione del provvedimento c’è anche la campagna condotta dagli stessi Democratici per ritardare il ritorno a Washington dei parlamentari statunitensi, sollecitato dai Repubblicani nonostante i rischi sanitari posti dall’emergenza pandemica. Tra i punti più contestati del provvedimento, battezzato dai Democratici “Heroes Act” c’è anzitutto il suo importo complessivo: il costo di circa 3mila miliardi dei provvedimenti proposti dai Democratici è pari al 90 per cento delle entrate fiscali annue degli Usa, e andrebbero finanziati tutti tramite emissione di debito. I Repubblicani contestano però anche una serie di priorità incluse nel provvedimento, dall’accesso dei lobbisti ai sussidi per le piccole imprese, all’estensione del sussidio da 1.200 dollari a tutti gli immigrati irregolari. (segue) (Nys)