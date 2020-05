Coronavirus: Usa, più di 85 mila decessi su 1.405.961 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 85.195 i morti per coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 1.405.961 i contagi, secondo i dati forniti oggi dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Rick Bright, l'ex direttore dell’Autorità per la ricerca avanzata e lo sviluppo biomedico (Barda) licenziato il mese scorso e protagonista di un'aspra polemica con l'amministrazione del presidente Donald Trump, ha detto in audizione alla sottocommissione Salute della Camera dei rappresentanti Usa che l'idea che gli Stati Uniti possano arrivare a sviluppare un vaccino contro il coronavirus entro 12-18 mesi è "ottimistica". "C'è molto ottimismo sull'idea che si possa arrivare a un risultato in un periodo compreso tra 12 e 18 mesi, se tutto va alla perfezione. Ma nulla è mai andato alla perfezione. La mia preoccupazione è che, se corriamo troppo e tagliamo qualche passaggio importante, potremmo non essere mai in grado di garantire la piena sicurezza del vaccino", ha dichiarato Bright. Nelle ultime 24 ore i contagi riportati dalla Johns Hopkins sono 15.550 e almeno 1.075 i morti. Gli Stati Uniti restano al primo posto nel mondo per numero di morti e di contagi, rispettivamente circa un quarto e un terzo del totale mondiale.(Nys)