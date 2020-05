Usa: Carolina del Nord, gruppo religioso fa causa al governatore contro le restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo per i diritti religiosi degli Stati Uniti, guidato dal pastore di una chiesa della Carolina del Nord, ha intentato una causa contro le restrizioni poste in essere nello Stato da ordini esecutivi firmati dal governatore Roy Cooper. Lo riporta l'emittente "Cnn". Nella denuncia, il gruppo ha affermato che gli ordini esecutivi sono incostituzionali perché trattano le riunioni religiose in modo meno favorevole rispetto alle assemblee laiche simili, che secondo loro costituiscono una violazione del Primo Emendamento della Costituzione. (Nys)