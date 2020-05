Coronavirus: Usa, almeno cinque marinai risultano di nuovo positivi sulla portaerei Roosevelt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque marinai tornati alla portaerei statunitense Theodore Roosevelt sono risultati positivi per il coronavirus, nonostante gli sforzi estesi della Marina americana per prevenire un altro focolaio sulla nave. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il mese scorso, più di mille membri dell'equipaggio di quasi 4.900 membri della portaerei erano risultati positivi al coronavirus. 4 mila membri marinai erano stati evacuati dalla nave sull'isola di Guam, il mese scorso. Successivamente la Marina Usa aveva istituito diverse procedure di screening, per consentire di tornare al lavoro a coloro che risultassero negativi due volte al test. Almeno uno dei marinai sono risultati positivi ha manifestato sintomi. Secondo le fonti citate da "Cnn" potrebbe trattarsi di un errore del test, piuttosto che di un nuovo focolaio. (Nys)