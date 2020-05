Usa: Barack e Michelle Obama parteciparanno a cerimonie di laurea di virtuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Barack Obama e l'ex first lady Michelle Obama hanno annunciato che parteciperanno a una serie di cerimonie di consegna delle lauree virtuali, impossibilitati a farlo dal vivo per la crisi del coronavirus. Lo riporta il sito "Axios". L'ex presidente preparerà un discorso di apertura a livello nazionale agli studenti delle scuole superiori il 16 maggio nell'ambito del "Graduate Together" della LeBron James e la Family Foundation, che sarà trasmesso da tutte le principali reti in prima serata. Entrambi gli Obama parleranno durante l'evento "Dear Class of 2020" di YouTube il 6 giugno. Non è la prima volta che Obama parlerà a cerimonie ufficiali di laurea, ma è la prima volta che lo farà da ex presidente. Il presidente Obama parlerà anche durante un evento per laureati il 16 maggio. Obama ha scritto su Twitter: "Ho sempre adorato partecipare alle consegne delle lauree - il culmine di anni di duro lavoro e sacrificio. Anche se quest'anno non potremo riunirci di persona, Michelle ed io siamo entusiasti di celebrare la classe nazionale del 2020 e riconoscere questa pietra miliare con voi e i vostri cari". (Nys)