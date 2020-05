Giappone: coronavirus, governo estende divieto d’ingresso a Messico e 12 altri paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annunciato l’estensione del divieto d’ingresso nel paese per tutti i viaggiatori provenienti dal Messico e da 12 altri paesi. Il provvedimento si applicherà a tutti i cittadini stranieri, inclusi quelli con residenza permanente in Giappone, che abbiano visitato i paesi in questione entro due settimane dal loro arrivo in Giappone. Il nuovo provvedimento entrerò in vigore domani, 14 aprile. Oltre al Messico, il divieto verrà esteso ad Azerbaigian, Bahamas, Capo Verde, Colombia, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Honduras, Kazakhstan, Maldive, Sao Tomie e Principe, e Uruguay. Il governo del Giappone ha innalzato questa settimana il livello di allerta ufficiale per i viaggiatori diretti verso 13 paesi, dove sono concentrati alcuni dei peggiori focolai di coronavirus a livello globale. Il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, ha annunciato l’innalzamento al secondo livello di allerta per i viaggiatori diretti verso cinque paesi dell’America Centrale e Meridionale - inclusi Messico, Uruguay e Colombia: tutti i viaggiatori che hanno visitato i 13 paesi interessati dal provvedimento entro due settimane dal loro arrivo in Giappone verranno respinti. Motegi ha ricordato che ad oggi i paesi interessati da allerte ufficiali dal primo al terzo livello sono un centinaio. Per i paesi oggetto di allerte di terzo livello – che includono Maldive, Azerbaigian, Kazakhstan e cinque paesi africani - il ministero degli Esteri ha emanato un avviso di “evacuazione immediata” a tutti i cittadini giapponesi. (segue) (Git)