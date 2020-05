Giappone: visitatori stranieri in calo del 99 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei visitatori stranieri in arrivo in Giappone è calato del 99 per cento su base annua rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ad appena 1.256, per effetto della chiusura dei confini decretata dal paese al fine di contenere la pandemia di coronavirus. Lo hanno annunciato ieri, 14 maggio, le autorità giapponesi dell’immigrazione. I visitatori dalla Cina, che sino a gennaio avevano rappresentato la porzione principale dei turisti stranieri in visita in Giappone, sono ammontati ad appena 29, contro i 598.896 di un anno prima, secondo l’Agenzia dei servizi per l’immigrazione giapponese. Il numero dei visitatori dalla Corea del Sud è ammontato a 24, contro 546.368 di aprile 2019. I visitatori in arrivo dagli Stati Uniti sono stati 296. Il mese scorso il Giappone ha decretato il divieto d’ingresso nel paese da un totale di 87 paesi e regioni, inclusi gli Stati Uniti, la Cina e la Corea de Sud. (segue) (Git)