Giappone: visitatori stranieri in calo del 99 per cento ad aprile (3)

- Il governo del Giappone ha annunciato ieri, 14 maggio, la revoca dello stato di emergenza nazionale proclamato in risposta alla pandemia di coronavirus in 39 delle 47 prefetture giapponesi. La decisione del governo è giunta dopo un confronto avvenuto questa settimana con un gruppo di esperti in malattie infettive, per tracciare un bilancio dell’emergenza sanitaria nel paese. Il ritorno alla normalità sarà vincolato ad alcuni requisiti, come il calo dei contagi settimanali e la presenza di presidi sanitari minimi. Il ministro della Rivitalizzazione economica giapponese,Yasutoshi Nishimura, aveva anticipato la decisione il 10 maggio, precisando che l’esecutivo è intenzionato a mantenere in vigore lo stato di emergenza a Tokyo e in alcune altre aree del paese particolarmente vulnerabili. Nishimura ha sottolineato che 34 prefetture giapponesi non hanno segnalato alcun caso di contagio nell’arco della scorsa settimana; le rimanenti 13 prefetture, che includono alcune tra le principali aree urbane del paese sono state individuate dal governo come necessitanti una “cautela speciale” a causa del quadro epidemico ancora preoccupante. (segue) (Git)