Diplomazia italiana: addetto Difesa Giordano tiene conferenza per ministero Difesa Giappone

- Il Col. Francesco Giordano, addetto per la Difesa dell'ambasciata d'Italia a Tokyo, ha tenuto ieri, 14 maggio, una conferenza rivolta agli studenti del prestigioso Centro di Alti Studi del Ministero della Difesa del Giappone. Lo riferisce l’ambasciata tramite una nota sul proprio profilo Facebook. Giordano è intervenuto in collegamento video dalla sede del Joint Staff College di Tokyo, dove è stato ricevuto dal Comandante Lt. Gen. Kiyota Yasushi. Nell'occasione, sono stati illustrati i principi e le priorità della Difesa italiana, nonché organizzazione, compiti e missioni delle Forze Armate del nostro Paese anche nel contesto del contrasto alla pandemia COVID-19. La presentazione ha riscosso grande interesse e curiosità da parte degli Ufficiali giapponesi, che hanno testimoniato con numerose domande il forte desiderio di approfondire le tematiche della cooperazione bilaterale in ambito sicurezza e difesa. (Git)