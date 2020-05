Usa: Burr, mi dimetto per limitare le distrazioni e per sicurezza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver anticipato l'annuncio delle sue dimissioni dal ruolo di presidente della commissione Intelligence del Senato degli Stati Uniti, Richard Burr ha dichiarato oggi di voler limitare le distrazioni e ha informato il senatore Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana in Senato, che si sarebbe fatto da parte. "Questa è una distrazione per il difficile lavoro del comitato e dei suoi membri, e penso che la sicurezza del Paese sia troppo importante per avere distrazioni", ha detto Burr ai giornalisti riuniti in Campidoglio. Burr rifiutato di discutere ulteriormente il caso, ma ha detto che stava collaborando con le autorità e che resterà ugualmente membro della commissione. Burr ha confermato le sue dimissioni dopo che l'Fbi ha spiccato un mandato di perquisizione nei suoi confronti. L'accusa è che il senatore del Nord Carolina abbia approfittato della propria posizione per effettuare speculazioni in borsa in vista della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Al momento non è chiaro chi prenderà il suo posto alla presidenza della commissione, che negli ultimi anni ha svolto un ruolo cruciale nel seguire le indagini della maxi-inchiesta "Russiagate", tesa a determinare eventuali collegamenti tra i collaboratori del presidente Donald Trump e le interferenze di Mosca nella campagna elettorale del 2016. I membri più anziani della commissione sono Jim Risch dell'Idaho, Marco Rubio della Florida e Susan Collins del Maine. Tutti sono però già impegnati a presiedere altre commissioni. (Nys)