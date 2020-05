Fase 2: Zingaretti a sindaci Lazio, riaprire ma in sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida dell'Inail andranno calate sui territori, sono d'accordo. Ma attenzione, adesso si andrà in un'attività commerciale o in un ristorante, basandosi anche sulla sicurezza che quell'esercizio garantisce. Ovvio dunque che dovremo applicare quei criteri con elasticità, ma garantendo la sicurezza dei cittadini. Per questo sto chiedendo a tutti i ministeri di misurare la temperatura a tutti i lavoratori e per questo chiederò a tutti i i sindaci di correre sull'occupazione del suolo pubblico. Bisogna trovare una sintesi: da lunedì saremo molti di più a circolare, le precauzioni servono anche ad aumentare la competitività dei locali. Dovremo investire moltissimo - ha concluso Zingaretti - sui nostri parchi e su incentivi per far fare le vacanze nelle nostra Regione e garantire il settore turistico". Sulla stessa linea anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, che nel suo intervento di replica ha ribadito: "Quando parliamo di riaperture dobbiamo sempre aggiungere in sicurezza. Solo quando ci sarà il vaccino avremo sconfitto il virus. Quindi non può calare l'attenzione. In una pandemia il termine sorte non esiste, esistono l'organizzazione, il lavoro. (segue) (Rer)