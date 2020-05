Coronavirus: Usa, Trump ammette che non è come un'influenza e ricorda cinque amici scomparsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è adesso convinto che il coronavirus non sia più come una banale influenza, e ha ricordato cinque amici morti per il Covid-19. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Potete dire quello che volete dell'influenza, ma non ho mai perso nessuno che conoscevo a causa dell'influenza", ha detto Trump davanti a dozzine di lavoratori in Pennsylvania. Il presidente ha detto di aver conosciuto gente ammalata con l'influenza, ma "stanno bene. Nessuno h amai detto che sono morti". "Ma ho perso cinque persone che conoscevo", ha aggiunto Trump. "Cinque erano cari amici... erano anziani... Non direi che avessero le migliori condizioni di salute. Non direi che il loro perso era perfetto. Ma ora non ci sono più. È proprio una cosa terribile".(Nys)