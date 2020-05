Argentina: G20, Buenos Aires a favore di impegno globale per superare pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante argentino ha affrontato inoltre la questione del negoziato in corso per la ristrutturazione del debito estero sottolineando che l'offerta presentata ai creditori privati internazionali ha ricevuto l'appoggio del Fondo monetario internazionale (Fmi). "L'Fmi ritiene che il nostro debito nelle condizioni attuali del paese non è sostenibile e speriamo ricevere la stessa comprensione da parte dei creditori", ha affermato Neme. "Siamo ansiosi di poter normalizzare la nostra economia per poter rispettare gli impegni presi in modo sostenibile così come proteggere il nostro tessuto sociale e produttivo", ha concluso. (segue) (Bua)