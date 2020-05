Argentina: G20, Buenos Aires a favore di impegno globale per superare pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino a sua volta ha prorogato alla mezzanotte (ora locale) del 21 maggio la scadenza dei termini per l'accettazione della proposta di rinegoziazione del debito estero. La decisione è stata ufficializzata lunedì attraverso una delibera firmata dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, dove si riconosce che l'adesione entro la prima scadenza, fissata lo scorso 8 maggio, è stata insufficiente. "Risulta conveniente prorogare la data con l'obiettivo di incrementare la partecipazione e proseguire con l'agenda di colloqui avviata con i possessori di titoli", si legge nella delibera. "La proroga si considera necessaria nel quadro dei negoziati in buona fede che l'Argentina ha avviato con i suoi creditori per ristabilire la sostenibilità del suo debito", prosegue il documento. (segue) (Bua)