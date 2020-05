Argentina: G20, Buenos Aires a favore di impegno globale per superare pandemia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime della ricaduta della pandemia sull'economia sono eloquenti. La Banca mondiale parla di un calo del 5,2 per cento nel 2020 mentre la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepal) del 6,5 per cento. Buenos Aires prevede inoltre un aumento dell'indice di povertà dall'attuale 35,5 per cento fino a un massimo del 45 per cento, seppur nello scenario più pessimista. La situazione è esplosiva anche sul fronte della svalutazione e dell'inflazione: la spesa ad oggi viene finanziata essenzialmente attraverso emissione e la base monetaria è aumentata esponenzialmente negli ultimi mesi. Il cambio ufficiale del peso è attualmente ancorato a un valore fittizio grazie alla forte restrizione della compravendita di valuta estera, ma sul mercato parallelo ha già sofferto una svalutazione di oltre il 100 per cento. L'inflazione a marzo è aumentata del 3,3 per cento su mese, nonostante la crisi, anche a causa della forte immissione di liquidità. (Bua)