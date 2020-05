Usa: Senato approva disegno di legge per intervenire sul trattamento degli uiguri in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che invita l'amministrazione del presidente Donald Trump a rafforzare la sua risposta alla repressione della Cina nei confronti della minoranza musulmana uigura. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il testo bipartisan, presentato dal senatore repubblicano Marco Rubio, prevede sanzioni contro i responsabili della repressione degli uiguri e di altri gruppi musulmani, e individua un membro del Politburo cinese come responsabile di "gravi violazioni dei diritti umani" nei loro confronti. Il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato il ddl all'unanimità, senza votazione per appello nominale. Ora il testo passerà in esame alla Camera dei rappresentanti, a guida democratica, che dovrà approvarla prima che venga inviata alla Casa Bianca. Secondo "Cnn", la mossa del Senato arriva in una fase di costante peggioramento delle relazioni tra l'amministrazione Trump e Pechino sulle origini della pandemia globale di coronavirus. (Nys)