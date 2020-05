Roma: Raggi firma ordinanza aperture commercio, possibilità di scelta per la domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà in vigore dal 18 maggio al 21 giugno 2020 la nuova ordinanza firmata dal sindaco Virginia Raggi, a disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive, autorizzate da governo e Regione alla progressiva ripresa dell'esercizio."Questo provvedimento - spiega la prima cittadina - nasce dalla condivisione con categorie e sigle sindacali di un unico obiettivo: supportare il nostro tessuto produttivo nel rispetto della sicurezza di tutti. Tenuto conto del monitoraggio quotidiano degli spostamenti in città, e ferma restando la necessità di scaglionare i flussi di persone per evitare assembramenti, fissiamo orari diversi per le aperture e le chiusure degli esercizi commerciali a seconda della loro tipologia, dando l'opportunità di lavorare anche la domenica". Le attività - raggruppate per tipologia - seguiranno quindi tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato. F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, che potranno decidere fra due opzioni; F1A: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00; F1B: apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30. F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00. F3: costituita da esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, acconciatori ed estetisti, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 11.00 alle 11.30 – chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le 21.30. Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l'eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento. (segue) (Com)