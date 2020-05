Fase 2: Zingaretti a sindaci Lazio, riaprire ma in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti nella sua replica che ha concluso il ditattito sull'emergenza coronavirus in Consiglio regionale, ha tenuto a precisare che "è stato un dibattito importante e costruttivo: i cittadini possono guardare a questa istituzione con fiducia. Dobbiamo continuare con questo spirito. Anche per quanto" riguarda la questione delle mascherine, "dobbiamo dirci le cose con chiarezza. Nessuna volontà di rimuovere problemi, gli eventuali responsabili dovranno essere perseguiti dalla giustizia. E dobbiamo creare le condizioni per non vivere più una situazione simile. L'audit che ho ordinato serve a questo: una pubblica amministrazione - ha ribadito - che si trova di fronte a questo problema deve sapere come comportarsi. Dobbiamo ripensare anche il sistema industriale. Avremo un tema enorme: quando si scoprirà il vaccino dovremo garantire un approvvigionamento adeguato per tutti i cittadini". Secondo Zingaretti "Dobbiamo unire due concetti: avere la forza di dire non è finita, ma questo non significa perdere la fiducia. La scommessa di una classe dirigente seria è quella di ammettere che vivremo una stagione in cui dovremo convivere con il virus. Ma questo non vuol dire rinunciare a una prospettiva di vita. Regole nuove, distanziamento, igiene personale. Cominciare ad indicare alcune precauzioni anche nell'ambito familiare, dove nelle ultime settimane si sono manifestati molti casi". Infine, Zingaretti ha sottolineato che la Regione lavorerà sulla parte economica "lanciando un grande piano di infrastrutture. Cureremo, anche sulla base dei riferimenti arrivati dal Consiglio, tutte le forme di sostegno alle imprese, soprattutto dal punto di vista della velocità. Siamo pronti alla riapertura. (segue) (Rer)