Brasile-Italia: partito volo speciale Neos Air da San Paolo a Roma e Milano

- È partito questo pomeriggio il volo speciale Neos Air da San Paolo, diretto a Roma e poi Milano, con 235 passeggeri a bordo provenienti da tutto il Brasile. Lo riferisce l'Ambasciata d'Italia a Brasilia ringraziando vivamente Neos Air per l’efficiente e professionale collaborazione, già sperimentata in occasione di un volo speciale di rientro di connazionali dal Suriname a Catania il 7 aprile scorso. Nella nota "si ringrazia altresì vivamente il Segretario Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Elisabetta Belloni, per il costante interessamento e supporto, insieme al Vice Segretario Generale. L’Ambasciatore d’Italia plaude al complesso lavoro svolto, con spirito di abnegazione, dalla Rete diplomatico-consolare in Brasile nel fornire continua assistenza a tutti coloro che hanno chiesto supporto ed aiuto, e ringrazia vivamente i tantissimi che, dall’Italia e dal Brasile, hanno espresso apprezzamenti per l’assistenza ricevuta. I siti web dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia, dei Consolati Generali di San Paolo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre e dei Consolati di Belo Horizonte e Recife continueranno a pubblicare informazioni costantemente aggiornate sui voli commerciali disponibili dal Brasile all’Europa e sui voli interni in Brasile". (Com)