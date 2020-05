Coronavirus: la contea di Los Angeles rende obbligatorie le mascherine all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i residenti della contea di Los Angeles dovranno indossare mascherine protettive quando escono di casa. Lo ha dichiarato il direttore della sanità della contea, Barbara Ferrer, in una conferenza stampa di oggi, secondo l'emittente "Cnn". Ferrer ha detto che i rivestimenti per il viso non sono necessari durante l'attività fisica da soli, ma devono essere tenuti sempre nelle vicinanze. Ieri il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha reso obbligatorie le mascherine su tutti i quattro milioni di residenti della città. L'annuncio di Ferrer si applica oggi a oltre dieci milioni di residenti nella contea di Los Angeles. Al momento i decessi per coronavirus nella contea di Los Angeles sono 1.709. (Nys)