Lavoro: Meloni, nascondere sanatoria indiscriminata immigrati dietro tema agricolo è una vergogna

- Ad avviso del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "nascondere una sanatoria indiscriminata per gli immigrati dietro il tema agricolo è una vergogna. La Bellanova, per un fatto ideologico - la precarizzazione del mercato del lavoro - ha detto di no a tutte le proposte che abbiamo fatto, secondo me perché volevano arrivare esattamente qui. Non è, come ci dicono, emersione di lavoro sommerso o proroga di contratto di lavoro", ha continuato la parlamentare ospite della puntata di questa sera di "Porta a Porta" su Rai1, "perché quello che ho letto io, dice in buona sostanza che io posso assumere chiunque e quella persona viene regolarizzata. E' esattamente il grande disegno della sinistra". (Rin)