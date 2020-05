Fase 2: Boschi (Iv), ci auguriamo che governo risponda su riaperture con regole chiare per tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei deputati di Italia viva, Maria Elena Boschi, ospite di Tg2 Post, ha ribadito: "Dobbiamo essere veloci nelle risposte e puntare ad una ripresa economica. Abbiamo chiesto per primi", ha continuato l'esponente di Iv, "le riaperture con regole chiare e semplici per tutta Italia. Ci auguriamo che il governo risponda su questo, pare che domani mattina ci sarà un decreto legge. Una semplicissima misura per rilanciare l'economia, che Italia viva chiede da mesi", ha concluso Boschi, "è il piano shock, sbloccare i cantieri e le opere". (Rin)