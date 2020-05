Imprese: Enel, assemblea approva bilancio di esercizio e nomina nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Patrizia Grieco, l’assemblea ordinaria degli azionisti di Enel. Come riferisce il relativo comunicato stampa, al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato il 70,831278 per cento circa del capitale sociale. Nel corso della riunione è stato approvato il bilancio civilistico di Enel al 31 dicembre 2019 e presentato il bilancio consolidato del Gruppo, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, riferiti al medesimo esercizio. Su proposta del consiglio di amministrazione è stato poi approvato un dividendo complessivo pari a 0,328 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,168 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell’acconto di 0,16 euro per azione già pagato nel mese di gennaio 2020, cui non hanno concorso, ai sensi di legge, le 1.549.152 azioni proprie in portafoglio alla “record date” coincidente con il 21 gennaio 2020. Stando alla nota, tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento, al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla “record date” e al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal prossimo 22 luglio previo stacco della cedola. (segue) (Com)