Imprese: Enel, assemblea approva bilancio di esercizio e nomina nuovo Cda (2)

- L’assemblea ha poi rinnovato l’autorizzazione al consiglio di amministrazione all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 500 milioni di azioni della società, rappresentative del 4,92 per cento circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a due miliardi di euro previa revoca della precedente analoga autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria del 16 maggio 2019. L’acquisto di azioni proprie, prosegue la nota, è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare, mentre non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate. Sulla base di quanto proposto dal Cda, l’assemblea ha anche definito finalità, termini e condizioni dell’acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto. (segue) (Com)