Imprese: Enel, assemblea approva bilancio di esercizio e nomina nuovo Cda (3)

- Durante la riunione è stato anche nominato il nuovo Cda, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022. Stando alla nota, l’organo sarà composto da Michele Crisostomo in qualità di presidente, Francesco Starace, Cesare Calari, Costanza Esclapon de Villeneuve, Samuel Georg Friedrich Leupold, Alberto Marchi, Mariana Mazzucato, Mirella Pellegrini e Anna Chiara Svelto. L’assemblea ha confermato in 80 mila euro lordi annui il compenso per ciascuno dei componenti del Cda, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa. È stato infine approvato il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2020 destinato al management di Enel e/o di società da questa controllate. Per quanto riguarda la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2020 e sui compensi corrisposti nel 2019, l’assemblea ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione che illustra la politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti del Cda, del direttore generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del collegio sindacale con riferimento all’esercizio 2020. Con deliberazione non vincolante, invece, è stata approvata la seconda sezione contenente l’indicazione dei compensi corrisposti ai medesimi soggetti. (Com)