Ue: Gentiloni, l’Europa è un meraviglioso progetto incompiuto

- L’Europa è un meraviglioso progetto incompiuto. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Piazza Pulita”. Parlando del suo ruolo, Gentiloni si è detto “speranzoso di riuscire a portare a casa in questi cinque anni” di mandato una tassazione minima concorrente in tutti i paesi europei, “cioè evitare che ci si faccia concorrenza attirando le imprese in alcuni paesi a discapito degli altri”. Tuttavia, ha ricordato l’ex presidente del Consiglio, “in materia di tassazione l’Ue lavora, secondo quanto previsto dai trattati, sulla base del principio dell’unanimità”. Gentiloni quindi ha sottolineato come sia necessario trovare una sintesi fra coloro che affermano che certe materie devono essere trattate esclusivamente dalle autorità dei singoli paesi e, allo stesso tempo, criticano il metodo di tassazione di altri Stati membri. “Io credo che questo progetto europeo debba essere ulteriormente completato e tra le tante cose da fare ci dovrebbe essere una tassazione omogenea”, ha aggiunto il commissario, affermando che “chi protesta contro la tassazione particolare dell’Olanda e subito dopo afferma che tutti i poteri sulla tassazione dovrebbero spettare allo Stato” cade in “contraddizione”. (Les)