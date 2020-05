Ue: Gentiloni, "certamente" i tedeschi sono più amici degli italiani rispetto ai cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certamente a livello di governo i tedeschi sono più amici degli italiani rispetto ai cinesi. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Piazza Pulita”, in risposta a una domanda sulle presunte carenze della solidarietà europea durante la crisi provocata dal Covid-19. “Non credo che ci siano stati atteggiamenti pregiudiziali ma chiusure accettabili. Nei primi giorni di questa crisi abbiamo visto divieti di esportazione di mascherine e ventilatori e apparati medici, abbiamo visto dei blocchi alle frontiere con decine di chilometri di code di camion. E la Commissione Ue si è battuta per impedire questi blocchi giorno e notte a Bruxelles”, ha spiegato Gentiloni. “Capisco benissimo che l’Italia abbia vissuto questi atteggiamenti come inaccettabili. Credo che siamo tornati a una situazione normale e che in questi mesi siano arrivati più aiuti medici dai paesi europei che non da quelli extra-europei”, ha aggiunto il commissario. (Les)