Decreto Rilancio: Di Maio, il più grande piano per l'export del mai fatto sinora

- Il Decreto Rilancio è il più grande piano per l’export del Made in Italy mai fatto fino ad oggi. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "In un momento di difficoltà lo Stato deve fare il massimo per supportare il proprio popolo e le proprie aziende. Con ogni mezzo, andando oltre l’ordinario. È quello che stiamo facendo ed è quello che continueremo a fare fino a quando non usciremo tutti da questa crisi. Non molliamo. Insieme ci rialzeremo", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)