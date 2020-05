Argentina: G20, Buenos Aires a favore di impegno globale per superare pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha ribadito il suo impegno "ad iniziare un dialogo globale per superare la pandemia a livello globale" e "mettere fine all'esclusione sociale, la depredazione ambientale e la speculazione sfrenata". Lo ha fatto, segnala una nota del ministero degli Esteri di Buenos Aires, nel contesto della Seconda riunione straordinaria interministeriale del G20 dedicata alla Covid-19 tenuta oggi attraverso una video conferenza. Nel corso della riunione il sottosegretario argentino per le Relazioni economiche internazionali, Jorge Neme, ha inoltre riaffermato la disponibilità del suo paese in materia di "approvvigionamento alimentare a livello globale nel contesto della pandemia" sottolineando inoltre la necessità di "aiutare le piccole e medie imprese" durante l'attuale emergenza. (segue) (Bua)