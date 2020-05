Argentina: G20, Buenos Aires a favore di impegno globale per superare pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non ha precisato il livello di adesione ottenuto dall'offerta originale, ma secondo indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata questa non avrebbe superato il 20 per cento. L'esecutivo argentino, attraverso le parole dello stesso presidente Alberto Fernandez pronunciate nel corso del fine settimana, si è detto disposto ad ascoltare le proposte dei creditori. L'offerta di ristrutturazione presentata dal governo argentino riguarda bond per un valore complessivo di 68 miliardi di dollari. Si tratta dei titoli in mano a creditori privati internazionali ed emessi sotto legislazione straniera. In caso di mancato accordo entro il 22 l'Argentina entrerà ufficialmente in default per la seconda volta in meno di vent'anni. (segue) (Bua)