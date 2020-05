© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il decreto Rilancio "va incontro alle richieste di Confcommercio solo in parte, con misure deboli ed insufficienti. Ha ragione il presidente Sangalli", ha concluso l'ex premier intervistato dal Tg5, "la liquidità per le imprese ancora non c'è". (Rin)