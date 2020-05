Usa: fonti stampa, i confini internazionali potrebbero restare chiusi a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se il presidente Donald Trump spinge gli Stati Uniti a iniziare la riapertura delle loro economie, i confini degli Stati Uniti potrebbero rimanere ancora chiusi per mesi ai viaggiatori provenienti dalla Cina e dall'Europa. È quanto riportano fonti consultate dalla stampa internazionale. Qualsiasi decisione sull'allentamento delle restrizioni di viaggio dipenderà in gran parte dai protocolli di sicurezza che tutti i Paesi hanno messo in atto per limitare la diffusione del nuovo coronavirus e se questi Paesi a loro volta concedono l'ingresso agli americani, hanno detto alla stampa internazionale funzionari statunitensi. Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha dichiarato la scorsa settimana che Trump e i funzionari sanitari statunitensi stavano esaminando la questione dei viaggi internazionali ma non hanno fornito ulteriori dettagli. Trump ha implementato un divieto temporaneo per la maggior parte dei viaggiatori provenienti dalla Cina, la fonte del coronavirus, a gennaio, e ha posto restrizioni simili ai viaggiatori dall'Europa a marzo. Gli Stati Uniti hanno anche interrotto i viaggi non essenziali attraverso i suoi confini condivisi con il Canada e il Messico a marzo e hanno sospeso i servizi di visto ordinari nella maggior parte dei consolati statunitensi all'estero. (segue) (Nys)