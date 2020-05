Usa: fonti stampa, i confini internazionali potrebbero restare chiusi a lungo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni all'interno dell'amministrazione Trump su come e quando riaprire gli Stati Uniti ai viaggi internazionali non hanno ancora prodotto un piano per le riaperture - raccontano alla stampa i funzionari statunitensi - poiché la situazione nel mondo è ancora "fluida" e ci sono ancora timori di una ripresa del virus nei Paesi che ora hanno abbassato la curva dei contagi. Ma Washington sembra essere orientata a questa policy: le persone di altre nazioni non saranno ammesse negli Stati Uniti se gli statunitensi non sono ancora autorizzati a viaggiare in quelle nazioni. Tuttavia, con il virus ancora dilagante negli Stati Uniti, che ha il maggior numero di casi al mondo, alcuni Paesi potrebbero essere riluttanti ad accettare viaggiatori statunitensi nei prossimi mesi. Mercoledì l'Unione europea ha spinto per riaprire le frontiere interne e riavviare i viaggi, ma ha raccomandato che le frontiere esterne dell'Europa rimangano chiuse per la maggior parte dei cittadini extracomunitari almeno fino a metà giugno. "Penso che il coordinamento tra i governi sarà fondamentale", ha dichiarato Virginia Messina, amministratore delegato del World Travel and Tourism Council. "C'è bisogno di accordi bilaterali". Ripristinare il flusso di viaggiatori negli Stati Uniti potrebbe aiutare a rilanciare l'economia a seguito dell'epidemia di coronavirus. La Travel Association statunitense con sede a Washington ha stimato che le spese dei viaggiatori internazionali hanno sostenuto 1,2 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e 33,6 miliardi di dollari in salari nel 2019. (Nys)