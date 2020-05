Farnesina: sinora oltre 80 mila rimpatri dei connazionali, 1.100 da ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 1.100 le persone rientrate in Italia tra ieri e oggi grazie al sostegno Farnesina e dalla sua rete, che hanno organizzato 16 voli speciali da Regno Unito, Belgio, Francia, Spagna, Repubblica Dominicana, Perù, Brasile, Argentina e Somalia. Lo ha reso noto il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in una nota. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, sono rientrati in Italia, con l’assistenza della Farnesina, oltre 80 mila connazionali da 117 Paesi, grazie a più di 750 operazioni aeree, marittime e terrestri. "La Farnesina, con tutte le ambasciate e i consolati nel mondo, continua a lavorare incessantemente per garantire il rimpatrio dei cittadini italiani rimasti bloccati all’estero in piena sicurezza", conclude la nota. (Com)