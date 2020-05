Usa: rapporto Fed, 40 per cento famiglie a basso reddito lavora di meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie a basso reddito sono particolarmente colpite dagli effetti economici del coronavirus negli Stati Uniti. Quasi il 40 per cento dei nuclei che guadagnano meno di 40 mila dollari all'anno ha riferito una perdita di lavoro a marzo, secondo il rapporto sul benessere economico delle famiglie Usa pubblicato dalla Federal Reserve Bank oggi. Lo riporta l'emittente "Cnn". I risultati confermano altri rapporti che mostrano che gli statunitensi a basso reddito, così come gli afroamericani e gli ispanici, stanno subendo il peso della ricaduta finanziaria dell'epidemia. È più probabile che lavorino in settori dove l'occupazione è in calo, come i servizi di ristorazione. Quasi tre milioni di statunitensi si sono iscritti alle liste di disoccupazione negli ultimi sette giorni, portando a oltre 36 milioni il numero di cittadini che hanno perso il lavoro dall’inizio della crisi generata dalla pandemia di coronavirus. Lo si apprende dai dati pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro. Numeri che rendono ancor più tetro lo scenario della crisi economica negli Stati Uniti, ma che segnano un ulteriore rallentamento della crescita del tasso di disoccupazione. Basti pensare che a metà marzo in una sola settimana erano stati 6,9 milioni gli statunitensi che avevano perso il lavoro. (Nys)