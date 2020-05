Imprese: Eni, Cda nomina Claudio Descalzi amministratore delegato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio ha anche accertato il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, da parte della presidente e dei consiglieri Ada Lucia De Cesaris, Pietro Guindani, Karina Litvack, Emanuele Piccinno, Nathalie Tocci e Raphael Louis Vermeir. Con riferimento ai requisiti di indipendenza del Codice di autodisciplina, cui Eni aderisce, il consiglio ha inoltre ritenuto indipendenti i consiglieri De Cesaris, Guindani, Litvack, Tocci e Vermeir. La presidente Calvosa, in conformità a quanto previsto dal Codice, non può essere dichiarata indipendente essendo un esponente di rilievo della società. L’applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal consiglio per valutare l’indipendenza dei componenti è stata soggetta alla verifica del collegio sindacale. (segue) (Com)