Imprese: Eni, Cda nomina Claudio Descalzi amministratore delegato (3)

- Stando alla nota, il Cda ha anche nominato il Comitato controllo e rischi, con Pietro Guindani in qualità di presidente e Raphael Vermeir, Ada Lucia De Cesaris e Nathalie Tocci come consiglieri, tutti non esecutivi e indipendenti: questi ultimi, prosegue la nota, possiedono l’esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi richiesta dal Codice di autodisciplina; il Comitato remunerazione, con Nathalie Tocci in qualità di presidente e Karina Litvack e Raphael Vermeir come consiglieri; il Comitato per le nomine, con Ada Lucia De Cesaris come presidente e i consiglieri Pietro Guindani ed Emanuele Piccinno; e il Comitato sostenibilità e scenari, con Karina Litvack come presidente e i consiglieri Raphael Vermeir, Nathalie Tocci, Filippo Giansante ed Emanuele Piccinno. Il consiglio ha infine accertato, sulla base delle valutazioni effettuate dal collegio sindacale, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. (Com)