Medio Oriente: mercati arabi hanno perso un quarto del loro valore nel primo trimestre 2020

- I mercati azionari arabi hanno perso circa un quarto del loro valore nei primi tre mesi del 2020 a causa della pandemia di coronavirus e del crollo dei prezzi del petrolio. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato quest’oggi dalla Commissione economica e sociale per l'Asia occidentale (Escwa), una delle cinque commissioni economiche regionali che riportano al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. "Il calo dei prezzi del petrolio e la pandemia di Covid-19 hanno provocato una perdita media del 23 per cento nei principali mercati azionari arabi alla fine del primo trimestre del 2020", spiega il rapporto. Secondo l’Escwa, le due crisi hanno “scosso i mercati arabi” con risultati “peggiori della crisi del 2008-2009”. L’agenzia Onu e l'Unione delle banche arabe stimano che il credito al settore privato dovrebbe contrarsi di 14,5 miliardi di dollari nei sei Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar) e di 11,3 miliardi di dollari nei paesi non petroliferi a medio reddito, per un totale di circa 26 miliardi di dollari in meno il 2020. La ripresa economica nella regione, aggiunge il rapporto, dipende in larga parte dal sostegno dei fondi sovrani arabi. "Spostare parte degli investimenti globali di questi fondi verso le economie arabe può alleviare le ripercussioni della pandemia e ridurre la disoccupazione dilagante nella regione araba", afferma l’Esecwa. Tale strategia "limiterebbe anche l'esposizione di questi fondi alla volatilità dei mercati finanziari internazionali", aggiunge il rapporto, esortando le banche centrali arabe a "continuare a fornire liquidità adeguata al sistema finanziario durante il periodo di emergenza e durante la ripresa". Per le piccole e medie imprese, infine, l’agenzia Onu raccomanda la ristrutturazione dei prestiti per evitare i rischi di insolvenza. (Nys)