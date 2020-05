Decreto Rilancio: Meloni, non ne sappiamo nulla, dopo un giorno praticamente non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha criticato il decreto Rilancio del governo. "Noi", ha affermato la leader di Fd'I, ospite della puntata di questa sera di "Porta a Porta" su Rai1, "ci troviamo a discutere un decreto che ieri è stato oggetto di una conferenza stampa del presidente del Consiglio, e che dopo un giorno praticamente ancora non esiste. Trovo che questo modo di procedere sia abbastanza ridicolo. Noi non sappiamo niente di questo decreto". Per la parlamentare, "questo è un decreto che sostanzialmente si concentra sul tema del salario perso dai lavoratori e che, invece, si occupa in modo quasi inesistente su come si faccia a garantire le imprese a mantenere quel posto di lavoro. Lo Stato fa bene in questa fase a dare una mano anche con capitale pubblico alle imprese", ha concluso Meloni, "ma non ha alcun senso un dirigismo nei confronti di queste imprese. La gestione delle imprese deve rimanere libera, in uno Stato come il nostro". (Rin)